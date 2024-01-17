Стала известна сумма льготных кредитов, предоставленных предпринимателям в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана начал предоставлять льготные кредиты предпринимателям, работающим в Нахчыванской Автономной Республике. Так, льготным кредитом в размере 2,2 миллиона манатов воспользовались 27 предпринимателей, действующих на территории Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Кроме того, льготные кредиты были выделены для четырех проектов на освобожденных от оккупации территориях. Общая сумма льготных кредитов, выделенных на эти проекты, составила 11,5 миллиона манатов", - отметил он.

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