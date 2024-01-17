Создается новый механизм поддержки предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Создается новый механизм поддержки предпринимателей, действующих на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Механизм будет применяться с февраля 2024 года", - отметил он.

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