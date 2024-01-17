Иногда маленький шаг для человека, может иметь огромное значение для человечества - Севда Хагвердиева (Интервью)

Trend представляет интервью с Севдой Хагвердиевой, президентом Red Hearts Fund и основателем этой успешной инициативы, обсудив достижения 2023 года и планы на будущее Фонда, который завершил год с большим успехом.

Чем запомнился Фонду Red Hearts прошлый год?

Думаю, правильнее было бы ответить на ваш вопрос цифрами. Было сделано 1 521 238 манатов пожертвований, сделанных 31 934 донорами по 3 различным направлениям, и год мы завершили с показателями 4 028 бенефициаров и 242 волонтеров. Эти показатели способствуют еще большей ответственности деятельность Фонда Red Hearts, перед людьми, которые в нас верят.

Это серьезные цифры для Фонда, созданного в своё время волонтерами, чьи маленькие шаги превратились в большую миссию. Возможно, ваша цель на ближайшие годы еще больше. Интересно, существует ли специальный механизм, позволяющий охватить больше людей, или вы продолжаете использовать традиционные методы?

Учитывая стандарты современного времени, мы конечно, стараемся подстраиваться под них, и я могу сказать, что социальные сети являются нашим главным помощником в этом. Честно говоря, направления поддержки людей тоже разные. Например, людей, которые поддерживают защиту окружающей среды, иногда может быть больше, или наоборот. Целью создания трёх разных категорий, было именно то, чтобы оптимизировать как нашу стратегию сбора средств, так и механизмы поддержки. Если говорить о конкретных показателях в каждом из направлений, в прошлом году в категорию "Общество" 31 430 доноров сделали вклад в размере 1 489 351 манат, в категорию "Окружающая среда" было внесено 27 047 манатов со стороны 281 донора, а в категорию "Животные" 223 донора внесли вклад в размере 4 705 манатов. За этими цифрами стоят волнение, трудолюбие, большие сердца нашей команды и замечательные эмоции, возникающие от полученных результатов. Например, в рамках проекта «Hər şey mümkündür» мы провели 8 мастер-классов с социально чувствительными группами, в которых участвовали 96 детей с синдромом Дауна и аутизмом. Вы не можете представить, насколько важным и несравненным счастьем является помощь этим детям в приобретении новых навыков и создание для них воспоминаний, которые прослужат им всю жизнь.

По данным ООН конца прошлого года, около 55% населения мира проживает в городах, и в 2050-ом году есть вероятность, что этот показатель может увеличиться до 68%. Фонд Red Hearts реализует множество экологических инициатив. Было бы интересно узнать ваши мысли по этому поводу.

Вы затронули очень важную тему. Глобальное потепление, истощение природных ресурсов, особенно питьевой воды, а также рост уровня загрязнения являются серьезным сигналом, который природа посылает всем нам, жителям мира, что пришло время действовать. В рамках проводимой нами акции «Təmiz mühit, təmiz gələcək» мы собрали 4,2 тонны мусора с общей площади 15 гектаров, включая Билясуварский район (река Болгар), Шабранский район, посёлки Говсан и Бильгях. Один из самых успешных проектов, реализованных нами в этом направлении является проект «Vətən bağı», в рамках которого в 27 регионах страны было посажено 6355 деревьев. Хотелось бы подчеркнуть проект «Batareyaları təhvil ver, təbiəti qoru». Только в этом году мы собрали 750 кг использованных батареек и доставили их в компанию ETSN, которая тесно сотрудничает с нами в рамках проекта. Кроме того, я хотела бы подчеркнуть наше партнерство и участие в «Бакинской международной конференции по окружающей среде, социальному и корпоративному менеджменту», проводимой с целью внести свой вклад в подготовку дорожной карты по темам корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Как вы знаете, нынешний год является важным для нашей страны в этом плане. Указ господина Президента об объявлении 2024 года «Годом солидарности зеленого мира» является важным вкладом в борьбу с последствиями изменения климата. Думаю, что благодаря этому распоряжению тема экологии окажется в центре внимания в нашей стране, а также увеличится количество проектов корпоративной социальной ответственности в этом направлении.

Донорство существует уже много лет и считается великой культурой. Примерами могут служить такие фонды и организации, как «UNICEF», « World Wildlife Fund » (WWF), «AHBAP». Что вы можете сказать о культуре донорства в нашей стране?

Да, мир в этом отношении прошёл долгий путь. Если мы посмотрим на историю, то увидим, что в нашей культуре заложено помогать и поддерживать. Однако в последнее время эти инициативы осуществляются бессистемно и фрагментарно. Мы, как Фонд Red Hearts, собрали и систематизировали инициативы, и этот процесс продолжается до сих пор. Прежде всего, самое главное в донорстве – это доверие людей. Люди должны быть уверены, что их пожертвования пойдут нужным людям. Это, в свою очередь, показывает, что мы должны быть более чувствительными в вопросах отчетов.

742 245 манатов, собранных за счет пожертвований более 26 000 граждан в ходе акции «Türkiyə üçün bir ürək olaq» во время землетрясения в Турции, были переданы организации «AHPAH». Эта акция стала еще одним доказательством, солидарность у большого сердца нашего народа. Пожертвования в мире делаются не в одном направлении, и хорошо, что у нас также есть поддержка в разных направлениях. Например, число людей, которые поддерживают защиту животных, не мало. Наша кампания « Pəncəli ürəklər » её долговечность ещё раз это доказывает.

Как вы упомянули, каждая из этих деятельностей - это также шанс повлиять на чьи-то жизни. Есть ли у вас какие-нибудь особо запомнившиеся воспоминания?

Каждое пожертвование, каждая встреча это и есть отдельная память. Все встречи наполнены таким смыслом, что усталость за процесс подготовки проекта, всей этой суеты, сразу проходит, когда видишь результат. Радость 25 студентов, выигравших стипендиальную программу Red Hearts, предоставление полностью отремонтированных домов 9 семьям шехидов в рамках проекта «Герои, написавшие историю», чувство гордости, когда мы оказали финансовую помощь 70 ветеранам, и еще много моментов, которые навсегда останутся в нашей памяти. В ходе разговора с одной из стипендианток, выяснилось, что семья ее дяди оплатила первый год обучения девочки, потому что ее семья не могла себе этого позволить. Семья дяди, который пал в бою за Родину. Я до сих пор помню радость девочки, когда она услышала, что получит от нас стипендию. Конечно, мы не должны забывать и о наших волонтерах, ведь они всегда оказывали безвозмездную помощь во время этих инициатив.

Говоря о волонтерах, что является мотивацией для вас и вашей команды?

Иногда маленький шаг для человека, может иметь огромное значение для человечества. Я не вижу более важной мотивации. Я думаю, что моменты, проведенные с ними, останутся навсегда в их и в наших жизнях. Нашими самыми большими помощниками в проекте «Vətən bağı» стали студенты «Baku Education Information Center». Хочу поделиться с вами фактом, что многие университеты мира при приеме студентов учитывают участие кандидатов в подобных акциях и проектах. Сертификаты, которые студенты получают от нас, могут стать для них большой мотивацией.

Раздача подарков семьям во время праздников, помощь, оказанная этим семьям, десятки замечательных инициатив, которые я могу сосчитать, не только мотивируют нас, но и приносят незаменимую радость.

Спасибо, за интересное интервью, Севда ханум. Хотели бы вы что-либо добавить, обратиться к читателям?

Благодарю вас за приглашение, за беседу. За каждой упомянутой инициативой стоят положительные эмоции, которые влияют как на нашу жизнь, так и на жизнь тех, кого мы поддерживаем. Ценность этих чувств невозможно измерить никакими деньгами или материальностью. Наша дверь всегда открыта для всех предложений и инициатив по защите нашего общества, природы и животных.

3 года назад наc было 49 человек. Сегодня семья «Red Heart» превратилась в команду из более чем 200 волонтеров, в Фонд со значительными достижениями.

Я уверена, что наша семья будет расти еще дальше.