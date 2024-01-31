Проведено мероприятие по сетевому взаимодействию в области управления рисками

БАКУ /Trend/ - Мероприятие проведенное при поддержке первый банка страны – Kapital Bank «Сетевое взаимодействию в области управления рисками» объединило экспертов по рискам. Мероприятие, организованное Ассоциацией Банков Азербайджана, направлено на улучшение сетевого взаимодействия среди профессионалов в области управления рисками, содействие обмену опытом и создание возможности для межотраслевого взаимодействия в области риск-экспертизы в нашей стране.

На семинаре, в котором приняло участие более 50 человек, выступил международный спикер, глава отдела валидации в «ING Bank» в Нидерландах, Озгур Четинер. О. Четинер обладающий более 20-ти летним опытом в моделировании рисков в таких странах, как Соединенные Штаты, Германия, Турция и Канада, поделился своим опытом в области внедрения моделей машинного обучения в розничном кредитовании и управлении кредитами с использованием технологических инноваций и моделей машинного обучения.

Еще одним экспертом на семинаре был Нихад Гусейнзаде, руководитель Центра экспертизы кредитных рисков Kapital Bank. С почти 10-летним опытом работы в банковском секторе Нихад Гусейнзаде поделился своим опытом в управлении кредитными рисками с использованием новых технологий и моделей кредитного риска, а также в гибком управлении кредитными рисками.

Kapital Bank периодически организовывает семинары и мероприятия на такие темы как «Внедрение новых технологий», «Управление клиентским опытом с использованием анализа данных», «Управление базами данных», «Управление высокостабильными базами данных». Целью является объединение людей, работающих в цифровой сфере, способствуя обмену опытом, создание сетевых связей в цифровой области, а также изучение современных технологий.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az , страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk , для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.