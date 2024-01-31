Резидент Сумгайытского промпарка о целесообразности субсидирования экспорта продукции

БАКУ /Trend/ - Компания "Azerfloat", один из резидентов Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП), выступает за субсидирование экспорта стекла, сообщает в среду Trend.

По словам генерального директора ЗАО "Azerfloat" Эмиля Гасанова, при декларировании экспорта стекла уходит 4-4,5 процента от цены продажи продукции за рубеж.

"Было бы целесообразно, если бы в Азербайджане экспорт стекла субсидировался", - сказал Гасанов.

В качестве примера он привёл Узбекистан, где государство покрывает часть стоимости экспорта стекла.

С данным предложением Гасанов выступил на форуме "Транспорт и торговля" в Баку, организованном Caspian Energy Group.