Kapital Bank получил награду от издания «Global Finance»

БАКУ/Trend/ - «Global Finance» определили список победителей номинации «Лучший банк торгового финансирования» согласно эксклюзивному опросу, который будет опубликован в «Спецвыпуске для торговых финансистов за февраль 2024 года». В опросе, охватывающем 11 глобальных и 8 региональных категорий, в более чем 100 стран и 8 регионов США, Kapital Bank, первый банк страны, также вошел в число победителей. Победители были объявлены в проходящем во Франкфурте мероприятии Ассоциации BAFT.

Редакция журнала выбирала победителей года на основе материалов, полученных от банков и других поставщиков, а также отзывов независимыхэкспертов в области технологий и аналитиков отрасли. Оценка победителей проводилась на основе таких критериев, как объем операций, глобальный охват, уровень клиентского сервиса, конкурентоспособность и применение инновационных технологий.

Отметим, что в 2018-ом году Kapital Bank был объявлен «Самым надежным банком» (“Safest Bank”) в Азербайджане, а в 2019 году получил награду «Лучший поставщик торгового финансирования» со стороны «Global Finance».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az , страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk , для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc