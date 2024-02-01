Предварительные геологические результаты на месторождении золота «Ортакенд» положительные

БАКУ /Trend/ - Предварительные результаты геологических исследований, проведенных Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) «AzerGold» в 2023 году на месторождении золота «Ортакенд» участка «Гейдаг», расположенного в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики, положительные.

По предварительным оценкам международной авторитетной консалтинговой компании «MICON INTERNATIONAL», основанным на результатах разведки, на указанном месторождении содержится 424 тыс. унций технически извлекаемого золота. На следующем этапе будет определено количество запасов по месторождению, которые могут быть реализованы, то есть добыча которых экономически рентабельна.

Если окончательный результат исследований будет положительным, то в ближайшее время на месторождении планируется начтаь процесс добычи открытым способом. В свою очередь, предварительные результаты исследований по оценке запасов на другом месторождении – медно-порфировом месторождении «Гейдаг», расположенном на одноименном участке также положительны. Исследования в указанных направлениях продолжаются.