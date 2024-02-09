ЗАО «AzerGold» награждено в номинации «Лучший партнер 2023 года» в области экологии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана наградило Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» в номинации «Лучший партнер по поддержке экологических проектов в рамках корпоративной социальной ответственности».

От имени Акционерного Общества награду, представленную министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, принял заместитель председателя Правления, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности Хайям Фарзалиев.

На мероприятии также были награждены другие субъекты предпринимательства и неправительственные организации, которые уделяют особое внимание охране окружающей среды, восстановлению биоразнообразия и экосистем, реализуют проекты в этом направлении и проявляют инициативу в области экологического просвещения.

Отметим, что ЗАО «AzerGold», как одна из основных государственных компаний-экспортеров, занимающая своей деятельностью в горнодобывающей отрасли ведущие позиции в ненефтяном секторе страны, не только вносит вклад в экономическое развитие, но и постоянно поддерживает цели устойчивого развития в зонах ответственности, оказывает последовательную и системную поддержку мерам по охране окружающей среды.

Напомним, что в прошлом году Акционерное Общество реализовало в Дашкесанском районе проект по размножению редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в «Красную книгу», реинтродукции их в районы исторического произрастания. В рамках экологического проекта, реализация которого началась в 2021 году, в горах вокруг месторождения золота «Човдар», расположенного в Дашкесанском районе, были определены находящиеся под угрозой исчезновения растения, после чего собраны их семена. В течение года эти семена были отсортированы, высушены соответствующими лекарственными средствами и выращены на экспериментальном участке. В результате в районах исторического произрастания были размножены «Rosa zangezura Jarosch.» («Шиповник зангезурский»), «Rosa nisami Sosn.» («Шиповник Низами») и другие редкие растения. Информация о мерах по защите редких растений включена в новое – третье издание «Красной книги» Азербайджанской Республики, вышедшее в свет в 2023 году.

В то же время ЗАО продолжало вносить свой вклад в меры по охране окружающей среды, проводя в прошлом году акции по посадке деревьев, озеленению и очистке берегов рек в регионах деятельности компании.