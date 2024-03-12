Хорватия назвала ненефтяные сферы с большим потенциалом сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ — Туризм и IT-отрасль обладают большим потенциалом в развитии связей Хорватии и Азербайджана, сказала на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку директор Центра интернационализации бизнеса Хорватской экономической палаты Сильва Стипич Кобаль, сообщает Trend.

По ее словам, опыт Хорватии в сфере IT-технологий может быть полезен Азербайджану.

"Также у Хорватии большой опыт в туристической отрасли (за счет туризма формируется 25 процентов ВВП) и она может поделиться им», — отметила Стипич Кобаль.

Она сообщила, что в Азербайджане зарегистрированы 14 хорватских компаний, из которых девять работают в энергетической, транспортной, продовольственной, фармацевтической и IT-сферах.

Представитель Хорватии отметила, что товарооборот между двумя странами вырос в 4 раза по сравнению с 2017 годом и есть большие возможности для его дальнейшего роста.

По ее мнению, странам важно развивать сотрудничество в ненефтяной сфере.

В 2023 году Хорватия вошла в ТОП-5 стран по закупке азербайджанской нефти.