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Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)

Экономика Материалы 15 апреля 2024 16:40 (UTC +04:00)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)

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Банк Республика открыл филиал «Мемар Аджами» в современном концепте

Банк Республика, всегда придерживающийся лозунга «С пользой для Вас», продолжает модернизировать точки обслуживания с целью обеспечения удобства клиентов и совершенствования филиальной сети.

В рамках проекта трансформации сети обслуживания Банк предоставил в распоряжение клиентов еще один филиал по новому адресу. Впредь, филиал «Мемар Аджами», отвечающий современным стандартам будет обслуживать клиентов в новом большом офисе, расположенном по адресу: г. Баку, А.Мустафаева, 5 (3-й микрорайон). В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.

Присутствовавшие на открытии члены правления Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. Было отмечено, что в программе стратегического развития Банка особое внимание уделяется как открытию новых филиалов, так и совершенствованию действующих.

В настоящее время Банк Республика имеет 34 филиала и 1 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал «Мемар Аджами» по новому адресу (ФОТО)
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