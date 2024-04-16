Банк Республика показал прирост по всем показателям в первом квартале

Банк Республика еще раз подтвердил свой статус одного из лидеров банковского сектора страны.

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, объявил финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие и еще раз подтвердил свой статус одного из лидеров банковского сектора страны.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по всем финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов:

Активы банка выросли на 28% и составили 2,1 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.

Совокупный капитал банка увеличился на 25% и составил 168,77 млн. манат, превышая регулятивную норму более чем в 3 раза.

Депозитный портфель банка вырос на 44% и составил 1,41 миллиарда манат, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

Чистый процентный доход банка вырос более чем на 32%, достигнув 34,58 млн. манат

Чистая операционная прибыль банка выросла на 50%, достигнув 16,89 млн. манат

Чистая прибыль банка увеличилась на 39% и составила 13,51 млн. манат.

Коэффициент адекватности капитала I уровня - 8,97% (норма 6%)

Коэффициент адекватности совокупного капитала - 12,55%, (норма 12%)

Коэффициент левереджа - 5,85% (норма 5%)

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В2” с прогнозом “Стабильный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.