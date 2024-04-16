АМИ Trend представляет Азербайджан на весенней сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне проходят Весенние совещания Международного валютного фонда (МВФ) (IMF Spring Meetings).

Как сообщает Trend, в рамках мероприятия, которое проходит с 15 по 20 апреля, были организованы специальные семинары для группы журналистов из разных стран мира.

Единственный представитель от Азербайджана, приглашенный на семинары - заместитель главного редактора Агентства международной информации Trend Ляман Зейналова.

В семинарах также принимают участие высокопоставленные лица МВФ.

Отметим, что Весенние совещания МВФ собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

Среди прочего, эти встречи будут сосредоточены на таких темах, как возвращение к промышленной политике, наращивание налогового потенциала в развивающихся странах, реформы, связанные с предоставлением энергетических субсидий, последствия геоэкономической фрагментации для финансовой стабильности в Европе и Азии. Будут также представлены обновленный доклад о глобальной финансовой стабильности и отчет о перспективах мировой экономики.

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