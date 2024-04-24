Халг Банк в очередной раз принял участие в крупной международной синдицированной кредитной сделке

БАКУ/Trend/ - 16 апреля 2024 года Халг Банк принял участие в проекте синдицированного кредитования Ziraat Bank Турецкой Республики на сумму 1,7 млрд долларов США, в рамках которого будет осуществляться финансирование устойчивого сельского хозяйства.

В проекте участвовали 72 банка из 32 стран. Участие Халг Банка в данном проекте имеет большое значение с точки зрения укрепления межбанковских отношений и обеспечения устойчивого развития сотрудничества с банками Турции.

Синдицированное кредитование — это инструмент финансирования, предлагаемый группой кредиторов для выделения средств заемщику.

Отметим, что Халг Банк уже третий год успешно участвует в проектах синдицированного кредитования Ziraat Bank. В предыдущих проектах критерием реализации были основаны на ESG, включающие в себя принципы экологической, корпоративной и социальной ответственности.

Ziraat Bank крупнейший государственный банк Турции, действущий с 1863 года. Банк имеет 120 офисов в 17 странах мира.

Халг Банк, основанный в 2004 году, входит в тройку крупнейших частных банков Азербайджана по основным балансовым показателям.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.