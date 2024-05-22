Участие частного сектора является ключом к повышению эффективности Среднего коридора – посол

БАКУ/Trend/- Для повышения эффективности Среднего коридора необходимо взаимодействовать с частными компаниями, чтобы минимизировать риски и затраты.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в ходе VIII Транскаспийского форума, организованного Каспийским политическим центром (CPC) в Вашингтоне.

Хазар Ибрагим отметил, что Азербайджан также работает над значительным расширением своего потенциала возобновляемой энергетики путем строительства новых кабелей электропередачи и новых объектов по производству энергии.

«Предлагаемый Азербайджаном “зеленый” энергетический коридор Каспий-ЕС является частью Среднего коридора, по которому также могут передаваться не только товары, но и энергия и технологии», - заявил Ибрагим.

Посол далее рассказал о сотрудничестве с Грузией, Румынией и Венгрией по Черноморскому подводному кабелю.

«Нам также необходимо умножать число партнеров и друзей, и я надеюсь, что США останутся одним из самых важных и верных друзей в этом начинании», — добавил Хазар Ибрагим.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.