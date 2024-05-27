Подготовка к COP29 продвигается весьма продуктивно - Владанка Андреева

БАКУ/ Trend/ - Подготовка к COP29 идет весьма продуктивно, учитывая тот короткий срок, который есть у Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

"Обычно у стран есть около двух лет на подготовку к такого рода климатическим конференциям. В случае с Азербайджаном это очень короткий срок, у нас есть всего около 10 месяцев. К октябрю все приготовления будут завершены, и то, что я видела до сих пор, является свидетельством впечатляющей работы председательствующей команды COP29", — сказала она.

По ее словам, Азербайджан играет очень важную роль, принимая эту конференцию, которая имеет глобальный масштаб.

"Нам нужно будет убедиться, что мир действительно подтвердит свои намерения по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градусов по Цельсию. Есть ряд рекомендаций, которые, как мы надеемся, будут согласованы в ноябре", — подчеркнула она.

В. Андреева упомянула о важности того, чтобы каждая часть общества приняла участие в борьбе с изменением климата.

"И в этом смысле образование является основой. Прежде всего, для повышения осведомленности о мерах по борьбе с изменением климата. Мы хотели бы видеть больше инвестиций и сотрудничества между экономикой, частным сектором, промышленностью и образовательным сектором, чтобы они взаимодействовали друг с другом и обеспечивали более гибкий подход к пересмотру системы образования, формированию новых навыков и созданию новых учебных программ", — добавила она.

Отметим, что при совместной организации министерства науки и образования и Государственного агентства профессионального образования Азербайджана в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" проводится конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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