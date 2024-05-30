Айтадж Мухтарзаде: «Оказывать влияние и способствовать благосостоянию общества – одни из главных целей PASHA Holding»

БАКУ/Trend/ - Айтадж Мухтарзаде, руководитель корпоративных коммуникаций в PASHA Holding, дала интервью Trend. Во время интервью она обсудила инициативы и усилия, предпринятые PASHA Holding в течение 2023 года.

Добрый день, Айтадж ханум. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Для начала, можете ли вы описать социальные инициативы, предпринятые PASHA Group в 2023 году?

Здравствуйте. Спасибо за возможность участвовать в данном интервью. Как ведущая компания в нашей стране, PASHA Holding признает свою обязанность перед страной, перед нашими сотрудниками и перед обществом в целом. Наше обязательство по социальной ответственности является неотъемлемой частью наших корпоративных ценностей, охватывая разнообразные области, включая образование, культуру, спорт, здравоохранение и другие общественные проекты. Важно подчеркнуть, что наши инициативы по корпоративной социальной ответственности динамичны и соответствуют изменяющимся локальным и глобальным трендам. Мы считаем, что у компаний есть моральное обязательство поддерживать сообщества, в которых они работают. Мы стремимся решать общественные проблемы посредством продуманных, полезных и эффективных проектов, и поэтому корпоративная социальная ответственность лежит в основе нашей стратегии.

В 2023 году PASHA Holding выделила значительные ресурсы, составляющие десятки миллионов манатов, на реализацию социальных инициатив. Более того, наша компания остается преданной содействию экономическому росту и стабильности в нашей стране через основные бизнес-деятельности.

Спасибо за информацию. Не могли бы вы подробнее рассказать, как была распределена указанная сумма?

Конечно. PASHA Holding поддерживает финансирование различных социальных и благотворительных проектов в области образования, здравоохранения и так далее. За прошлый год наш вклад в образование составил 5 миллионов манатов. Эти расходы включают стипендиальную программу "Əlaçı", проект "Birincilər", направленный на обеспечение первоклассников из малоимущих семей школьными принадлежностями, спонсирование международных научных конференций, а также поддержку образовательных инициатив, осуществляемых государственными органами и неправительственными организациями. Плодотворное сотрудничество PASHA Holding с ABAD (Упрощенная Поддержка Семейного Бизнеса) в 2019 году привело к реализации ряда успешных проектов, направленных на активное участие граждан в социально-экономическом развитии нашей страны и улучшение малого и среднего бизнеса. Более того, наши дочерние компании, PASHA Bank и PASHA Life, имеют долгосрочное партнерство с «Red Crescent Society» и Министерством Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики с целью оказания социальной помощи финансово уязвимым семьям, особенно во время праздников. Стот отметить наш значительный вклад в качестве одного из основных спонсоров благотворительного фонда "Красные Сердца", созданного совместно с Kapital Bank. Кроме того, в сфере спорта PASHA Holding вместе с дочерними компаниями постоянно инвестируют в различные спортивные федерации, такие как Федерация Волейбола Азербайджана, Федерация Бокса Азербайджана и другие. Наш вклад также охватывает развитие футбола через спонсорство клубов, таких как Сумгаит и Зира. Только в 2023 году вклад PASHA группы в спортивный сектор превысил 3,6 миллиона манатов. С точки зрения искусства, PASHA Life активно поддерживает публикацию культурно значимых книг через издательский дом IRS. Усилия были продемонстрированы на мероприятиях по презентации книг, проведенных в Азербайджане, Турции и Италии, что внесло значительный вклад в международное признание нашей страны. Более того, PASHA Holding долгие годы был спонсором Международного Джазового Фестиваля, который проводится в Баку, что дополнительно обогатило наш культурный вклад.

Могли бы вы рассказать о важности поддержки женщин и детей в корпоративной повестке вашей компании?

Это действительно очень важный вопрос. Благополучие женщин и детей имеет первостепенное значение в нашей программе, о чем свидетельствуют наши проекты и инициативы. PASHA Holding долгое время придерживается принципа поддержки женщин в различных сферах, особенно через такие инициативы, как проект AFAQ, который предоставляет важную поддержку женщинам-предпринимательницам в сельском хозяйстве. Через комплексные программы обучения и предоставление необходимых ресурсов, мы стремимся способствовать экономической независимости женщин в нашем обществе. Более того, мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются женщины, поэтому сотрудничаем с организациями, такими как Gender Hub, чтобы поддержать женщин-предпринимательниц, переживших насилие. Эти инициативы не только способствуют экономической самостоятельности женщин, но и служат катализатором для общественного прогресса и развития. Признавая предпринимательство женщин, важно отдать должное стойкости тех, кто перенес потери. PASHA Insurance, совместно с PASHA Holding и GID CSR Consulting, запустили проект «Ana Sahibkar» для супруг жертв и ветеранов Карабахской войны. Эта инициатива направлена на развитие предпринимательских навыков у этих женщин, предоставляя им важную поддержку и ресурсы. За 4 месяца проект «Ana Sahibkar» способствовал развитию навыков участников, многие из которых успешно нашли занятие. Кроме того, PASHA Insurance является инициатором проекта «GüclüSen», благотворительной инициативы, направленной на борьбу с раком груди. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о методах ранней диагностики и акцентирует внимание на важности регулярных обследований. Через совместные усилия с местными медицинскими учреждениями проект обеспечивает доступность к местам обследования и обучает женщин методам самообследования, давая им возможность принимать активные меры для заботы о своем здоровье. К сожалению, часть наших усилий также была направлена на благополучие детей. На регулярной основе PASHA Holding организует благотворительные инициативы в поддержку детей, страдающих талассемией, аутизмом и другими серьезными заболеваниями. Кроме того, наше участие в мероприятиях, таких как ярмарка "Soyuq Əllər, İsti Ürəklər", подчеркивает наше постоянное стремление смягчить трудности, с которыми сталкиваются уязвимые дети, через благотворительные проекты.

Вы подчеркнули значимость почитания памяти наших героев. Ваше участие в карабахских вопросах очевидно. Могли бы вы предоставить информацию о вашем участии в этом вопросе?

Действительно, возрождение Карабаха, восстановление освобожденных территорий и благополучие участников войны и их семей имеют большое значение для нашей компании. PASHA Holding вместе с нашими финансовыми компаниями - PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance и PASHA Life - активно участвовали в работе по восстановлению, проводимой Фондом Гейдара Алиева в Карабахе. Мы оказали поддержку в восстановлении мечетей в Зангилане, Агдаме и Шуше. Кроме того, наша компания внесла вклад в строительство Парка Победы в Баку, направленное на чтение вечной памяти о наших героях. Более того, второй год подряд PASHA Holding и его дочерние компании реализуют проект “Vətən əmanətlərinin keşiyindədir”. В рамках этой инициативы была организована специальная социальная программа для детей лиц, погибших во время 44-дневной войны в Карабахе и последующих конфликтов. Дети получают праздничные подарки по таким случаям, как Новый год, Новруз, Рамазан, Курбан байрам и так далее. А также дети получают школьные принадлежности в начале каждого учебного года. Совместно с Министерством Труда и Социальной Защиты населения Азербайджанской Республики мы занимались предоставлением жилья семьям щехидов и ремонтом их домов. В 2023 году при поддержке PASHA Holding было построено и представлено 28 новых домов. С поддержкой PASHA Holding С 2020 года были отремонтированы дома 101 семей героев. Кроме того, хотелось бы отметить, что PASHA Insurance присоединилось к проекту «Увеличение Возможностей пПихологической Реабилитации в Азербайджане» (APRIA), реализуемому Международной благотворительной организацией "For Azerbaijan", с целью поддержки эмоционального и психологического благополучия членов семей щехидов и ветеранов. Эти инициативы подчеркивают наше непоколебимое стремление почитать наших героев и поддержать их семьи в эти непростые времена.

Мы заметили, что ваша компания уделяет особое внимание инновациям. PASHA Holding похоже, вовлечен в проекты, способствующие не только развитию бизнеса, экономическому росту, но и социальному благополучию. Не могли бы вы подробнее расказать про это?

Действительно, инновации являются как деловой необходимостью, так и социальным аспектом для нас. Наша компания активно сотрудничает с государственными учреждениями и в связи с этим совместно предстоставляет программы развития и карьерного консультирования для местных стартапов в сотрудничестве с государственными органами и негосударственными организациями. Мы продолжаем предоставлять стипендии студентам, изучающим технические направления, и облегчаем их участие в крупных инновационных событиях по всему миру. Более того, "PASHA Holding" активно продвигает программы наставничества в этих областях и оказывает поддержку местным инкубаторам, акселераторам и венчурным центрам. Стоит отметить, что кибербезопасностная школа страны продолжает процветать при поддержке PASHA Holding.

Кроме того, PASHA Holding проводит крупнейший региональный саммит INMerge. INMerge Innovation Summit отражает наше стремление к развитию инновационной экосистемы стимулирование инновационного и технологического развития в Азербайджане, а также во всем регионе. Более того, саммит способствует сотрудничеству между стартапами и инвесторами и платформу для обмена идеями и опытом. Саммит привлекает тысячи участников из более чем тридцати стран, с участием сотен спикеров, таких как Стив Возняк, Крис Бартон и Джей Би Страубел. Кроме того, мы организуем наш четвертый хакатон - динамичное технологическое соревнование, направленное на стимулирование инноваций и сотрудничества в технологическом сообществе.

Кроме того, я хотела бы подчеркнуть, что PASHA Holding является соучредителем первого венчурного фонда в Азербайджане под названием Caucasus Venture. Также, мы представили школу Holberton в нашу страну, предлагая передовое IT-образование. Эти инициативы снабжают молодых талантов теоретическими и практическими знаниями с высококачественными технологическими программами из Силиконовой долины.

В экономическом аспекте PASHA Holding играет ключевую роль в стимулировании бизнес активности и конкурентоспособности в различных секторах. Как один из крупнейших компаний страны, мы создали более 20 000 рабочих мест к концу 2023 года, с общей компенсацией более 524 миллионов манатов. Наш вклад в развитие сотрудников, через программы обучения и соблюдение международных стандартов, обогащает рынок труда. Также, необходимо отметить, что PASHA Hub организует программы развития для студентов и молодых специалистов, включая влиятельную инициативу Future Shapers.

Более того, как один из крупнейших налогоплательщиков, мы внесли свой вклад в размере 258 миллионов манатов в налоги в 2023 году. Кроме того, мы поддерживали малые и средние бизнесы и страховой сектора через финансовую помощь агентствам, таким как Агентство по Развитию Малого и Среднего Бизнеса и Азербайджана. Программа " Qarabağ KOB-ları ", запущенная в апреле 2023 года при нашей поддержке, подчеркивает наше стремление к социальной защите и занятости, особенно для семей мучеников, ветеранов и участников войны, создавая и оснащая приблизительно 50 малых и средних бизнесов.

Айтадж ханум, спасибо за предоставление таких деталей. Многие из нас, в том числе и я, не знали о масштабах деятельности вашей компании. Я понимаю, что PASHA Holding вступает в новый стратегический этап с 2024 по 2026 год. В качестве заключительного вопроса, не могли бы вы поделиться своими мыслями об этом предстоящем периоде?

Действительно, этот год означает начало нового трехлетнего стратегического периода для нас. В начвле данного периода, наша команда провела обширные обсуждения, чтобы определить наши ожидания и основные цели. Мы обдумывали фундаментальное назначение PASHA Holding: Зачем мы работаем? Каковы наши амбиции? Какую ценность мы стремимся приносить? После тщательных обсуждений мы пришли к единому посланию: наша главная цель - быть полезными - создавать ценность. В сущности, цель нашей компании заключается в оказывание влияния и способствыванию благосостояния общества. Следовательно, наша основная задача в этом стратегическом периоде будет тщательно следовать этой общей цели. Кроме того, я хотела бы затронуть важный вопрос изменения климата. Понимая всю его значимость как на локальном, так и на глобальном уровне, мы осознаем нашу ответственность перед будущими поколениями. Следовательно, в течение этой стратегической фазы мы обязуемся оценить наш экологический след и разработать всесторонний операционный план по решению проблем устойчивого развития. Я ожидаю, что наши усилия в этом направление дополнительно подчеркнут ценности, закладываемые PASHA Holding.

Еще раз благодарю вас за участие и участие в этом интервью.

Спасибо.