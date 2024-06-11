Активы PASHA Capital в первом квартале 2024 года превысили 114 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года активы компании PASHA Capital достигли 114,133 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления PASHA Capital Джейхун Гаджиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и стратегическим планам на предстоящий период.

"Основной вклад в эту сумму внесли денежные средства и краткосрочные активы, составившие 40,637,613 манатов. Значительно увеличились инвестиции в ценные бумаги, которые достигли 71,132,237 манатов, что демонстрирует стратегическое направление компании на диверсификацию и рост доходности. Торговые и прочие дебиторские задолженности составили 549,281 манатов, а стоимость имущества и оборудования оценивается в 439,471 манатов. Также стоит отметить, что нематериальные активы компании составили 525,614 манатов", - подчеркнул он.

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