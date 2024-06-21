Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

PASHA Life Insurance работает над новыми решениями для страхового рынка

Экономика Материалы 21 июня 2024 15:27 (UTC +04:00)
PASHA Life Insurance работает над новыми решениями для страхового рынка

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - PASHA Life Insurance работает над новыми решениями для страхового рынка.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор OAO “PASHA Life Insurance” Нияз Исмаилов в ходе панельной дискуссии "Банкострахование - канал распространения для ускорения и увеличения проникновения страхования" в рамках Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"В нашей стране существуют определенные каналы, однако рынок практически пуст, так как 95% клиентов почти не пользуются страховыми услугами. Поэтому мы предлагаем страхование жизни заемщиков. Мы стараемся вдохнуть новую жизнь в наши продукты и в связи с этим важно изучать клиентский опыт, чтобы понять, что им нужно, использовать дата-аналитику. Подход к созданию продукта уже начинает меняться. Мы верим, что у нас на рынке есть хороший потенциал, и наши продукты могут быть привлекательными для клиентов", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в мире происходит процесс цифровизации, и компания также планирует внедрять цифровые решения в следующем году.

"Необходима IT-инфраструктура как для страховых компаний, так и для банков. Мы верим в наши возможности. Это должно быть общей целью как для банков, так и для страховых компаний. На данный момент у передовых страховых компаний и банков эти предложения есть в наличии, нужно, чтобы и остальной рынок подтянулся за новой тенденцией", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости