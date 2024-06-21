БАКУ /Trend/ - PASHA Life Insurance работает над новыми решениями для страхового рынка.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор OAO “PASHA Life Insurance” Нияз Исмаилов в ходе панельной дискуссии "Банкострахование - канал распространения для ускорения и увеличения проникновения страхования" в рамках Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"В нашей стране существуют определенные каналы, однако рынок практически пуст, так как 95% клиентов почти не пользуются страховыми услугами. Поэтому мы предлагаем страхование жизни заемщиков. Мы стараемся вдохнуть новую жизнь в наши продукты и в связи с этим важно изучать клиентский опыт, чтобы понять, что им нужно, использовать дата-аналитику. Подход к созданию продукта уже начинает меняться. Мы верим, что у нас на рынке есть хороший потенциал, и наши продукты могут быть привлекательными для клиентов", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в мире происходит процесс цифровизации, и компания также планирует внедрять цифровые решения в следующем году.

"Необходима IT-инфраструктура как для страховых компаний, так и для банков. Мы верим в наши возможности. Это должно быть общей целью как для банков, так и для страховых компаний. На данный момент у передовых страховых компаний и банков эти предложения есть в наличии, нужно, чтобы и остальной рынок подтянулся за новой тенденцией", - добавил он.

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