На текущем этапе изменения в таможенное законодательство Азербайджана не предусмотрены - Шахин Багиров

БАКУ/ Trend/ - На текущем этапе изменения в таможенное законодательство Азербайджана не предусмотрены.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в кулуарах таможенного бизнес-форума в Баку.

"В данной сфере на текущем этапе изменения в законодательстве не предусмотрены. Поскольку это связано с процедурами и процессами. А применяемые инструменты носят вспомогательный характер. Они направлены лишь на более гибкое исполнение норм, установленных действующим законодательством", - сказал Ш.Багиров.