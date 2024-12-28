В Азербайджане внедрена система дистанционного проведения собраний акционеров и электронного голосования

БАКУ/ Trend/ - Национальный депозитарный центр (НДЦ) впервые в стране внедрил систему дистанционного проведения собраний акционеров и электронного голосования (E-vote).

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил председатель правления Национального депозитного центра Азербайджана Агахусейн Худавердиев в ходе медиа-брифинга по системе "E-vote" Национального депозитного центра Азербайджана.

"В рамках этой услуги уведомления и материалы о повестке дня собраний размещаются в электронном виде на созданном НДЦ "Портале инвесторов". Акционеры могут ознакомиться с повесткой дня и воспользоваться возможностью электронного голосования. Первая организация, использовавшая эту услугу, – Международный банк Азербайджана. В соответствии с заключенным между НДЦ и МБА соглашением, уведомление о внеочередном собрании акционеров банка было размещено на личных кабинетах акционеров в "Портале инвесторов".

Новая услуга позволяет проводить собрания дистанционно, оперативно и своевременно доставлять акционерам информацию, что особенно важно для тех, кто по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании физически. Это решение минимизирует использование бумажных носителей и укрепляет защиту прав акционеров", - сказал он.