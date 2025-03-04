Сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Балтии продолжится в новом формате

БАКУ /Trend/ - Проект LEF network Azerbaijan завершится в этом году, но сотрудничество между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией может продолжиться в другом формате.

Об этом сказала во вторник Trend директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева в кулуарах B2B форума, посвящённого развитию бизнес-отношений между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.

"Проект LEF network Azerbaijan активно способствует развитию сотрудничества между компаниями, однако сам проект завершится в конце этого года. Мы поддерживаем компании, заинтересованные в установлении контактов и сотрудничестве между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией. В рамках проекта планируется проведение двух торговых миссий в Центрально-Балтийских странах в этом году. Также в октябре будет организована торговая миссия из балтийских стран в Азербайджан", - отметила Л. Сичева.

Она подчеркнула, что после завершения проекта LEF network Azerbaijan планируется продолжение сотрудничества с бизнес-организациями в Азербайджане и Caspian Energy Club.

"Мы также стремимся заключить различные меморандумы о сотрудничестве и готовы продолжать работать вместе - возможно, в другом формате, но при этом сохраняя взаимодействие между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией. Это важно для бизнеса", - сказала она.

По её словам, бизнес из балтийских стран видит в Азербайджане большой потенциал. Есть общие моменты в истории и культуре, которые объединяют людей. При этом культурные различия открывают новые возможности для сотрудничества.

"Например, компании, приезжающие в Азербайджан, готовы поддержать местный бизнес в выходе на европейский рынок, а также организовать необходимые сертификации или предоставить IT-решения", - добавила она.

Л. Сичева отметила, что проект LEF network Azerbaijan получает значительную поддержку в Азербайджане, в том числе от таких организаций, как Caspian Energy Club, AZPROMO, KOBIA и Немецко-азербайджанская торговая палата.

Отметим, что проект LEF network Azerbaijan направлен на развитие бизнес-отношений между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией. Проект стартовал в марте 2023 года, его длительность — 36 месяцев. Бюджет составляет 1.264 миллиона евро.