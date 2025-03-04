Украина выражает желание возобновить работу в ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Украина выражает желание возобновить работу на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил председатель правления АО «Украинские железные дороги» Александр Перцовский в ходе "круглого стола" "Средний коридор: связь через Каспийское море", состоявшемся в Баку.

Он напомнил, что АО «Украинские железные дороги» с 2018 года является постоянным членом Международной ассоциации ТМТМ.

"Хочу подчеркнуть важность работы, проводимой всеми участниками ТМТМ по развитию этого транспортного коридора. Значение альтернативного маршрута из Восточной Азии в Западную Европу трудно переоценить, и рост объемов перевозок по нему говорит сам за себя. Украина была вынуждена приостановить свою работу в ТМТМ из-за геополитических событий, и сегодня мы с удовольствием заявляем о намерении возобновить участие в проекте. Ведется активная работа по восстановлению паромного сообщения с Грузией, что позволит не только продлить маршрут ТМТМ до европейских стран транзитом через Украину, но и возродить прежние экономические связи между нашими странами", — сказал он.

Александр Перцовский подчеркнул, что в настоящее время «Украинские железные дороги» ведут работу над созданием новых бизнес-единиц.