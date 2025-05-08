ABB выплатит акционерам рекордные дивиденды в размере 200 млн манатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Из прибыли банка ABB акционерам будет выплачено рекордное за последние 7 лет количество дивидендов - 200 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной устойчивому отчету банка.

"Из прибыли банка ABB за 2024 год акционерам было принято решение выплатить дивиденды в размере 200 миллионов манатов. Это рекордная сумма за последние 7 лет. В результате годовая доходность каждой акции ABB увеличилась до 15,6 процента. В настоящее время банк насчитывает более 30 000 акционеров. Согласно установленным правилам, дивиденды будут выплачены акционерам, которые совершили последнюю куплю-продажу акций 5 мая.

6 мая в 18:00 мы получили окончательный список акционеров от Национального депозитарного центра (НДЦ), которым будут произведены выплаты, предусмотренные для осуществления в течение мая",- добавил он.

По его словам, доля государства в уставном капитале ABB на данный момент составляет 92,18 процента. Таким образом, 184 миллиона манатов из общей суммы дивидендов будут направлены в государственный бюджет.

"За последние годы ABB перечислил в государственный бюджет и на другие социально ориентированные проекты сумму в размере 1,6 миллиарда манатов. Из этой суммы 1 миллиард 40 миллионов манатов было выплачено в виде дивидендов, а оставшаяся часть — в виде налога на прибыль, социального налога и других платежей. В прошлом году в государственный бюджет было уплачено 110 миллионов манатов в виде налогов и социальных взносов, а также выплачено 178 миллионов манатов дивидендов из прибыли 2023 года. Чистая операционная прибыль банка в 2024 году увеличилась на 13,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Кредитный портфель банка увеличился на 1,3 миллиарда манатов, что составило рост на 25,8 процента.

За первые четыре месяца текущего года ABB завершил с чистой прибылью почти 80 миллионов манатов. Кредитный портфель банка достиг 6,5 миллиарда манатов, а портфель бизнес-кредитов вырос до 3,2 миллиарда манатов. В настоящее время в банке работает более 4 тысяч сотрудников",- добавил А.Ибрагимов.

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