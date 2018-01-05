Австрийские специалисты побывали на территории пропажи альпинистов (ФОТО/ВИДЕО)

5 января 2018 21:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зарубежные специалисты побывали на территории пропажи альпинистов, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов продолжились пятого января. В поисковой операции задействованы группы профессиональных спасателей МЧС (со спецснаряжением, спасательным оборудованием и средствами связи), сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также группы добровольцев. К поискам также привлечен вертолет «МИ-17» МЧС.

В то же время место происшествия посетили специалисты по горно-спасательным операциям МВД Австрии. Целью визита иностранных специалистов является проведение учений по повышению знаний и умений горных спасателей МЧС, а также повышению их профессиональных навыков. Учения проводятся ежегодно по заранее запланированному плану. Сегодня на совещании, проведенном в МЧС, было решено, что учения в этом году будут проводиться в реальных условиях в Губинском регионе. Кроме того, планируется использовать знания и опыт австрийских специалистов в поисково-спасательных работах, проводимых в направлении поиска пропавших альпинистов

Поисково-спасательная операция проводится в высокогорном массиве со сложным рельефом. Несмотря на то, что сегодня наблюдалась солнечная погода, в связи с интенсивным снегом выпавшем в последние дни увеличилась опасность схода снежных лавин.

Высота снежного покрова в местах снежных лавин составляет 8-12 метров. Проведение поисково-спасательных и других неотложных мер в создавшихся условиях еще больше усложнилось.

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