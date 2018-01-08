На одной из станций бакинского метро совершено самоубийство

БАКУ /Trend/ - В бакинском метро совершено самоубийство, случай произошел на станции "Улдуз", сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

"В момент, когда поезд заезжал на станцию, юноша лет 20-25 бросился под него, в результате чего скончался", - отметил Пашаев.

По словам главы пресс-службы, после этого было оперативно отключено напряжение, а тело снято с рельсов.

"В движении поездов возникли задержки, в настоящее время же в движении поездов никаких проблем нет", - сказал Насими Пашаев.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Устанавливается личность совершившего самоубийство.

(Автор: Самир Али)

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