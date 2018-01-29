МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

29 января 2018 08:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 164 факта преступлений, 36 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в понедельник.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 25 человек.

На автодорогах республики за указанный период произошли пять ДТП, в результате которых погиб один человек и пострадали восемь.

Также были установлены 20 фактов, связанных с наркотиками, и три факта по незаконному хранению боеприпасов и оружия. Задержаны 55 человек, подозреваемых в совершении преступления.

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Женщина стала соучастницей разбойного нападения на квартиру в Баку
Происшествия 27 января 15:13
В Азербайджане изъято четыре единицы незаконно хранимого оружия
Происшествия 26 января 16:02
В Азербайджане изъято около 12 кг наркотиков
Общество 26 января 15:57
МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки
Происшествия 25 января 10:23
Обнародовано число ДТП в Азербайджане за выходные
Общество 22 января 10:58
В Баку задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на филиал банка (ФОТО)
Происшествия 19 января 15:59
Правоохранительные органы Азербайджана в прошлом году расследовали более 32 тыс. уголовных дел
Происшествия 15 января 16:04
В Азербайджане установлено местонахождение 115 лиц, разыскиваемых Интерполом
Общество 15 января 15:49
В Азербайджане обезврежено около 80 преступных группировок, связанных с наркоторговлей
Общество 15 января 15:45
В Азербайджане за день задержано более 30 человек по подозрению в совершении преступления
Общество 13 января 10:22
В Баку задержаны лица за заведомо ложное сообщение о бомбе
Происшествия 5 января 19:10
В Баку задержаны лица, совершавшие кражи из автомобилей
Происшествия 16 декабря 2017 15:09
МВД Азербайджана о нарушивших закон «О свободе вероисповедания»
Общество 14 декабря 2017 16:35
Глава МВД Германии не исключил риск совершения терактов в стране
В мире 30 ноября 2017 15:58
В ходе операций в приграничных районах Азербайджана и России арестованы 35 человек
Общество 25 ноября 2017 16:17
При продаже огнестрельного оружия задержан гражданин Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 21 ноября 2017 12:54
В Баку обезврежена преступная группа, похищавшая людей (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 13 ноября 2017 15:01
США передали МВД Грузии 6 служебных собак
Грузия 8 ноября 2017 14:05