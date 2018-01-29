МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 164 факта преступлений, 36 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в понедельник.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 25 человек.

На автодорогах республики за указанный период произошли пять ДТП, в результате которых погиб один человек и пострадали восемь.

Также были установлены 20 фактов, связанных с наркотиками, и три факта по незаконному хранению боеприпасов и оружия. Задержаны 55 человек, подозреваемых в совершении преступления.

(Автор: Али Гасымов)

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