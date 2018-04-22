В Баку произошло извержение грязевого вулкана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Утром произошло извержение грязевого вулкана Торагай, расположенного на территории Гарадагского района Баку, говорится в воскресенье в сообщении министерства экологии и природный ресурсов Азербайджана.

Извержение произошло дважды: первое в 08:00 утра, второе - 10:00.

Вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.

В настоящее время специалисты министерства изучают извержение и его последствия, проводится соответствующий мониторинг.

До настоящего времени вулкан извергался 11 раз, в последний раз - в марте этого года.

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