Ночной пожар в Лянкяране потушен - минэкологии

28 июля 2018 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший накануне в Лянкяране и перекинувшийся на территорию Гирканского Национального парка, потушен, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Согласно информации, пожар, начавшийся около 23:00 вблизи села Шову Лянкяранского района, затем перекинулся на территорию Гирканского Национального парка, расположенного на границе с селом.

К тушению пожара, возникшего по неизвестным причинам, были привлечены сотрудники минэкологии, местные силы и техника МЧС, а также местное население.

В результате оперативных мер пожар был потушен. В основном сгорели сухая трава и кустарники, лесной покров парка не пострадал. В целом пожар охватил 0,6 гектара территории.

Причины пожара расследуются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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