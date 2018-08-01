В азербайджанском секторе Каспия пропала лодка с людьми на борту

БАКУ /Trend/ - У Приморского национального парка лодку, в которой находились два человека, из-за сильного ветра унесло в море в неизвестном направлении, говорится в среду в сообщении МЧС Азербайджана.

Их поиски велись группой водолазов Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах и одним судном Береговой охраны Государственной пограничной службы.

В настоящее время поиски продолжаются. В них принимают участие группа водолазов Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах, вертолет авиаотряда МИ-17, два вертолета и два судна Государственной пограничной службы.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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