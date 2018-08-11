28 человек эвакуированы в результате проливных дождей в Загатале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 человек эвакуированы в результате ливневых дождей в Загатале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС, распространенном в субботу.

"В связи с тем, что некоторые территории в Загатальском и Балакенском районах подверглись наводнению в результате проливных дождей, которые начались с вечера пятницы и продолжались перерывами до утра субботы в некоторых северо-западных районах Азербайджана, были осуществлены неотложные меры со стороны министерства чрезвычайных ситуаций с участием с участием исполнительных властей районов. 28 человек в селе Вохтала Загатальского района были эвакуированы в безопасное место на вертолете "Ми-17" МЧС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники и соответствующая техника Службы пожарной охраны привлечена к выкачиванию воды в районах.

"Продолжается принятие неотложных мер по устранению последствий, вызванных осадками", - отмечается в сообщении.

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