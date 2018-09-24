МВД и СГБ Азербайджана провели спецоперацию в Астаре

24 сентября 2018 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провели совместную операцию в Астаре, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в понедельник.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по информации, полученной сотрудниками Астаринского РОП и райотдела СГБ, в салоне автомобиля марки Mercedes жителя села Пенсар Астаринского района Теймура Пашаева был обнаружен и изъят один охотничий нож. В доме отца Пашаева были также обнаружены и изъяты один пневматический пистолет, ружье ИЖ-16 без соответствующих документов, семь патронов и один охотничий нож.

По факту ведется расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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