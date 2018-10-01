В результате столкновения автобуса с поездом в Баку погиб ребенок (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Скончался один из пострадавших в результате столкновения в поселке Бина Хазарского района Баку автобуса номер 160 с поездом.
Об этом в понедельник сказала Trend сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.
Как сообщили Trend в городской клинической больнице номер 3, в результате происшествия скончался несовершеннолетний мальчик.
В настоящее время в больницу поступило 12 человек, их состояние оценивается как тяжелое.
Пресс-служба минздрава сообщила, что на место происшествия направлено 10 бригад скорой помощи.
Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута номер 160 в понедельник столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского района.
Ответственные лица Бакинского транспортного агентства находятся на месте происшествия. Дополнительная информация в связи с происшествием будет предоставлена позже.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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