Предотвращен вывоз из Азербайджана шести старинных ковров (ФОТО)

1 октября 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку вывоза из Баку шести незадекларированных старинных ковров, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в понедельник.

При проверке багажа, принадлежавшего гражданину Ирана Фатахеи Хоссейну, собиравшемуся вылетать рейсом Баку-Стамбул, появились подозрения в наличии незадекларированных товаров, поэтому гражданин был задержан и его багаж повторно проверен.

В ходе повторной проверки были обнаружены шесть незадекларированных старинных ковров возрастом более века.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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