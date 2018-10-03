Задержан браконьер, стрелявший в егерей в Гызылагаджском национальном парке

БАКУ /Trend/ - Браконьер, проникший на территорию Гызылагаджского национального парка, открыл огонь по сотрудникам парка и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Инцидент произошел ночью первого октября. В ходе мер по задержанию браконьера, он, не подчинившись законным требованиям сотрудников парка, выстрелил из охотничьего ружья в егерей Арифа Джафарова и Беюккиши Гарашева, ранив их.

Джафаров и Гарашев были госпитализированы.

В связи с инцидентом было проинформировано местное отделение полиции.

В результате расследования было установлено, что стрелявшим в егерей является житель села Кочакли Масаллинского района Ильгар Самедов. Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.