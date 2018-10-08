Стали известны личности пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Баку

БАКУ /Trend/ - Стали известны личности пострадавших в результате аварии на территории Гарадагского района Баку микроавтобуса, прибывавшего из Лянкяранского района.

В результате ДТП пять человек были помещены в Клинический медицинский центр номер один.

Это - Василя Гулиева, Мохтарам Ферзиев, Гусейнага Закиев, Казымов Давуд Ихтияр оглу и Салаева Гамар Давуд гызы.

В связи с тяжелым состоянием они были помещены в реанимационное отделение.

Напомним, что сегодня утром перевернулся в результате потери управления водителем пассажирский микроавтобус, прибывавший из Лянкяранского района в Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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