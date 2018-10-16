Зона оползня в Сабаильском районе Баку расширяется

БАКУ /Trend/ - Зона оползня на Бадамдаре в Сабаильском районе Баку расширяется, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.
По результатам мониторинга на 09:00, на протяжении всей ночи активность в зоне оползня продолжалась.
Согласно информации, ночью обрушилась оставшаяся часть обвалившегося вчера забора. В породах под строением отмечены пустоты. На территории вокруг него масштабы оползня расширяются.
Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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