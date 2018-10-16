Минэкологии допускает дальнейшие обвалы в оползневой зоне в Баку

16 октября 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Периметр Бадамдарской оползневой зоны в Сабаильском районе Баку расширился в направлении жилых домов, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

Согласно мониторингу, проведенному в 12:00 в оползневой зоне, активность продолжается.

Ожидается продолжение обвалов стен домов в верхней части склона.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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