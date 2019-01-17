В Баку сильный ветер сорвал крышу с автобусной остановки

БАКУ /Trend/ - На улице Ахвердиева в Ясамальском районе Баку сильный ветер сорвал крышу с автобусной остановки, сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

«Сотрудники БТА находятся на месте события. Проблема будет скоро устранена», - сказал Агаев.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 сентября погода на территории страны резко изменилась. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличилась до 20-25 метров в секунду, временами до 30-35 метров в секунду, в открытом море до 38-40 метров в секунду. Высота волн в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и более метров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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