В Сумгайыте на автомобиль упало дерево

БАКУ /Trend/ - В 18-м микрорайоне Сумгайыта на автомобиль марки «Жигули» (50-CE-953) упало дерево, сообщает в четверг Trend.

Пострадавших нет, но автомобилю нанесен серьезный ущерб.

Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупреждало о резком ухудшении погоды 17-18 января. Синоптики обещали сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 28-33, иногда 35-38 м/с.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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