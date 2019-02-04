В Азербайджане задержаны владелец и сотрудники сети магазинов Lady Sharm (ФОТО)

4 февраля 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основе многочисленных жалоб, поступивших в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, полиция провела операцию в сети магазинов Lady Sharm, действующих в Баку и регионах, а также на складах этих магазинов. В ходе операции были выявлены многочисленные нарушения закона, а также случаи грубого нарушения прав потребителей и обмана клиентов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

В результате были задержаны и привлечены к следствию один из владельцев компании, житель Джалилабадского района Эльнур Исмайлов, а также главный бухгалтер Зиарат Аббасов, ответственные сотрудники компании Валех Гараев и Фуад Ализаде.

В ходе расследования было установлено, что этикетки на одежде низкого качества производства Китая менялись в подпольных цехах Lady Sharm на фиктивные этикетки таких всемирно известных брендов, как Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana, Valentino, Chiristian Dior , İtterre и другие. В результате на продажу выставлялась одежда по цене выше своей стоимости. Во время проверки в 12 магазинах Lady Sharm были обнаружены предметы одежды с фиктивными этикетками и обнаруженные изделия из кожи были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В ходе расследования также было установлено, что в действующем в Баку цехе компании Lady Sharm к местной продукции пришивались этикетки Made in Turkey и Made in İtaly.

Также было изъято компьютерное оборудование, с помощью которого велась «черная» бухгалтерия, а также хранящиеся в нем финансовые отчеты, необходимые для следствия. В ходе оперативно-следственных мероприятий стало известно, что сумма уклонения от уплаты налогов составила миллионы манатов.

По указанным фактам в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, расследование продолжается.

(Текст: Мугадддас Мустафаев)

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