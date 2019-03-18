В Азербайджане разоблачены мошенники, продавшие тысячам людей несуществующую криптовалюту (ФОТО)

18 марта 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана разоблачило членов организованной преступной группы, путем мошенничества злоупотреблявшей доверием людей, присваивая тем самым их денежные средства в иностранной валюте в крупном размере, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных с участием сотрудников Палаты надзора над финансовыми рынками, было установлено, что указанная группа лиц, создав под видом инвестиционной компании «сетевой бизнес», обманула многих граждан.

В ходе расследования было установлено, что житель Баку Кенан Мустафазаде, уроженец Кыргызстана Рафаиль Таштамиров, житель Лянкяранского района Хаял Яхъяев, житель Гянджи Муслим Исмайлов и житель Габалинского района Араз Гасымов и другие, создав в июне 2018 года в интернете специальную локальную программу, создали выдуманный ими же не зарегистрированный и не включенный в госреестр «сетевой бизнес» под названием "İnvestsland". В действительности же они говорили, что якобы организовали на международном валютном рынке продажу несуществующей криптовалюты "BeardyCoin" и, что головной офис находится в США, что они официальные представители этой компании в Азербайджане. Пообещав раздутую высокую прибыль, называемую «инвестиционный пакет», они обманным путем присвоили денежные средства граждан. Создав «сетевой бизнес» в виде пирамиды, они привлекли в нее многих граждан и продали им фактические несуществующую, выдуманную криптовалюту "BeardyCoin" за 700 тысяч долларов США. В ходе расследования было установлено, что они обманули, в целом, около четырех тысяч граждан, пообещав им высокую прибыль.

В ходе обыска офиса, арендуемого этими лицами в Насиминском районе Баку, были изъяты вещественные доказательства, представляющие значимость для дела.

По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой) УК Азербайджана, в отношении пятерых членов группы была избрана мера пресечения в виде ареста, следственно-оперативные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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