Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно - Госкомитет

10 апреля 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прошлый пожар, произошедший в общежитии вынужденных переселенцев в Наримановском районе Баку, был совершен умышленно. Об этом в среду сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что по факту было возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что шестого марта этого года в общежитии по адресу: ул. Мелика Мамедова, 12 в Наримановском районе Баку, произошел пожар.

Во время пожара погибли двое, были госпитализированы шесть человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во время пожара в Баку пострадали семь человек - минздрав
Общество 12:43
Пожар в общежитии в Баку потушен
Происшествия 12:26
Свыше 70 предпринимателей вывезли товары из уцелевших во время пожара складов в т/ц «Диглас» в Баку
Бизнес 9 апреля 11:26
Около 5 тыс. га леса горят на Дальнем Востоке
Россия 8 апреля 05:38
Пожар на подземной парковке в Москве, сотни человек эвакуированы
Россия 7 апреля 12:37
Около 3,5 тыс. га лесов горит в России
Россия 7 апреля 08:45
Лента новостей
В Азербайджане большая часть ипотечного кредитования приходится на молодые семьи
Финансы 14:24
В работе YouTube произошел сбой
В мире 14:19
Оглашены объемы ипотечного кредитования в Азербайджане
Финансы 14:19
В Иране разбился вертолет, есть погибший и раненые
Общество 14:13
В Индии десять человек погибли при обрушении в строящемся туннеле
В мире 14:09
Тяжелая промышленность Азербайджана выйдет на новый уровень
Бизнес 14:04
Твердая часть ядра Земли оказалась неожиданно молодой, выяснили ученые
В мире 14:04
Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться
Финансы 14:02
Бахруз Гулиев: Опрос “Opinion Way” подтвердил верность проводимой в Азербайджане политики - единства лидера и народа
Политика 14:01