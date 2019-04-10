Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - Прошлый пожар, произошедший в общежитии вынужденных переселенцев в Наримановском районе Баку, был совершен умышленно. Об этом в среду сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что по факту было возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, что шестого марта этого года в общежитии по адресу: ул. Мелика Мамедова, 12 в Наримановском районе Баку, произошел пожар.

Во время пожара погибли двое, были госпитализированы шесть человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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