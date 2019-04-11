Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, партия наркотических веществ и психотропных веществ была обнаружена сотрудниками таможенного поста «Астара» Главного южного территориального таможенного управления в результате тщательной проверки багажа двух пакистанских граждан, прибывших с территории Ирана. В общей сложности, у них были изъяты более трех килограммов героина и более 40 таблеток запрещенного к обороту в Азербайджане психотропного препарата Alprazolam.

Злоумышленники были задержаны.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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