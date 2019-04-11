Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков (ФОТО)

11 апреля 2019 21:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, партия наркотических веществ и психотропных веществ была обнаружена сотрудниками таможенного поста «Астара» Главного южного территориального таможенного управления в результате тщательной проверки багажа двух пакистанских граждан, прибывших с территории Ирана. В общей сложности, у них были изъяты более трех килограммов героина и более 40 таблеток запрещенного к обороту в Азербайджане психотропного препарата Alprazolam.

Злоумышленники были задержаны.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп отправился на границу с Мексикой
США 5 апреля 19:40
Трамп сообщил, что обдумывает "экономический штраф" Мексике за наркотрафик
США 5 апреля 18:30
Свыше 300 азербайджанских предпринимателей обратились за разрешением для использования системы "Зеленый коридор"
Бизнес 5 апреля 15:47
ГТК Азербайджана значительно увеличил отчисления в госбюджет
Бизнес 4 апреля 22:33
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды очередной крупной партии героина
Происшествия 19 марта 22:41
Азербайджан значительно увеличил импорт автомобилей
Бизнес 18 марта 20:42
Лента новостей
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму
Финансы 22:31
Производитель пластиковых дверей в Азербайджане увеличит производство и экспорт продукции
Экономика 22:30
AccessBank о пожаре в главном офисе в Баку
Происшествия 22:28
В Азербайджане разрабатывают Концепцию по внедрению инноваций в аграрном хозяйстве
Экономика 22:23
В ДТП в Иране за год погибло около 16 тыс. человек
Общество 22:19
Госбюджет Казахстана израсходовал свыше $5 млрд за два месяца 2019
Бизнес 22:14
Сумгайытский технопарк начал экспорт силовых кабелей в Казахстан
Бизнес 22:08
"Узметкомбинат" заключил контракты с тремя иностранными компаниями на €453 млн
Бизнес 22:08
Эксимбанк Китая выделит Казахстану кредит на сумму свыше $300 млн
Бизнес 21:54