Тяжелое ДТП в Азербайджане, 8 погибших

БАКУ /Trend/ - В тяжелом ДТП в Гекгельском районе Азербайджана скончались восемь человек – трое мужчин, три женщины и двое детей, сообщили в понедельник Trend в минздраве.

Еще одна пострадавшая женщина госпитализирована в травматологическое отделение Гянджинской городской больницы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что ДТП произошло на автомобильной дороге Гянджа-Дашкесан, на территории Гекгельского района.

Во время ДТП столкнулось автомобили марок "VAZ-2106" и "VAZ-2107".

По факту проводится расследование.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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