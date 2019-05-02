Отравившиеся в Агдаше 12 граждан выписаны из больницы

2 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пациенты, пострадавшие в результате отравления в Агдашском районе Азербайджана, выписаны из больницы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

Напомним, что в Агдашском районе произошло массовое отравление.

Отравление произошло в два часа ночи. 12 жителей села Ашагы Ляки Агдашксокого района, шестеро из которых дети, поступили в отделение скорой помощи Центральной больницы Агдашского района с симптомами вялости, болями в животе, тошнотой и рвотой: «Пациентам был поставлен диагноз «токсическое и пищевое отравление». Были проведены необходимые лечебные процедуры, промывание желудка и кишечника, даны лекарства. Их состояние улучшилось, и сегодня же они были выписаны домой по собственному желанию. Всем отравившимся медицинские услуги были оказаны бесплатно».

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

Реализацией проекта занимается Госагентство по обязательному медстрахованию, которое начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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