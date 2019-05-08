МЧС Азербайджана о ДТП со смертельным исходом в Уджаре

8 мая 2019 22:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление в связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием со смертельным исходом, произошедшим в Уджаре.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС, согласно информации, поступившей на горячую линию министерства "112", на территории Уджарского района столкнулись два грузовых автомобиля марок ГАЗ и Ford.

Вызванные на место происшествия спасательные силы Государственной службы пожарной охраны извлекли из деформированного автомобиля Ford тело водителя и передали по назначению. Личность погибшего уточняется.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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