В цветочном магазине в Азербайджане обнаружено 100 кг непригодного к употреблению мяса

БАКУ /Trend/ - Полиция Азербайджана совместно с соответствующими органами продолжает мероприятия по предотвращению торговли непригодной к употреблению пищевой продукцией, опасной для здоровья людей.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел, в ходе очередной операции, сотрудники Управления общественной безопасности МВД совместно с представителями Агентства пищевой безопасности изъяли в цветочном магазине в городе Худат около 100 килограммов мяса неизвестного происхождения.

Образцы мяса были направлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. По факту ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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