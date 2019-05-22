В Баку фура столкнулась с легковыми автомобилями (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП, сообщает в среду Trend.

Происшествие с участием большегрузного автомобиля марки "Mercedes" (90-JK-709) и двух легковых автомобилей той же марки произошло минувшей ночью рядом с постом экологии дорожной полиции.

В результате легковые автомобили оказались зажатыми между фурой и железными отбойниками. Автомобилям нанесен материальный ущерб. На место были привлечены сотрудники дорожной полиции, которые отрегулировали образовавшийся затор.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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