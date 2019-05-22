В Баку фура столкнулась с легковыми автомобилями (ВИДЕО)

22 мая 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП, сообщает в среду Trend.

Происшествие с участием большегрузного автомобиля марки "Mercedes" (90-JK-709) и двух легковых автомобилей той же марки произошло минувшей ночью рядом с постом экологии дорожной полиции.

В результате легковые автомобили оказались зажатыми между фурой и железными отбойниками. Автомобилям нанесен материальный ущерб. На место были привлечены сотрудники дорожной полиции, которые отрегулировали образовавшийся затор.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв ДТП на главной набережной Гаваны возросло до пяти
Другие страны 05:23
В Турции автомобиль упал с обрыва: есть погибшие
Турция 03:56
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
В мире 21 мая 12:33
В Казахстане снижается количество ДТП
Экономика 20 мая 18:27
В Германии опрокинулся междугородний автобус
Европа 19 мая 21:54
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в России
Россия 18 мая 23:37
Лента новостей
Казахстан увеличивает запасы золота
Бизнес 13:44
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 13:40
В Баку во время финала Лиги Европы УЕФА банки будут работать в усиленном режиме
Общество 13:39
Баку станет местом битвы автоботов и десептиконов (ВИДЕО)
Культура 13:31
Petronas инвестировала значительные средства в освоение туркменского сектора Каспия
Энергетика 13:27
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду сигарет
Происшествия 13:23
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в побоях
В мире 13:22
Завтра в Баку местами будет дождливо
Общество 13:17
В Азербайджане взят курс на увеличение внутреннего производства семян (ИНТЕРВЬЮ)
Экономика 13:13