Установлена личность погибшей в ДТП в Евлахе девушки

БАКУ /Trend/ - В тяжелом ДТП, произошедшем сегодня утром в Евлахском районе, погибла студентка Мингячевирского колледжа туризма Мусаева Саадат Мазахир гызы, сообщает Trend.

Получившая тяжелые травмы девушка скончалась по дороге в городскую центральную больницу Мингячевира.

Еще двое пострадавших в ДТП – Набиева Вафа Юсиф гызы (1974) и ее супруг – Набиев Рамазан Сахлаб оглу (1971) были госпитализированы.

Отметим, что пассажирский автобус, ехавший из Евлаха в Мингячевир, совершил ДТП в пос. Халдан. В результате ДТП скончался один, пострадали более 10 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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