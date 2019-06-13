В Бинагадинском районе возник второй за день пожар

БАКУ /Trend/ - В поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку начался пожар, сообщает в четверг Trend.

Возгорание произошло на мусорной свалке, расположенной на территории поселка. На место происшествия были привлечены пожарные расчеты МЧС.

Пожар был локализован, но полностью потушить его пока не удается, и работы по тушению продолжаются.

Напомним, что несколько часов назад горел пустырь на улице И. Пашаева в Бинагадинском районе. Сотрудники противопожарной охраны потушили огонь.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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